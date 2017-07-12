Фото: politikus.ru

Апелляционный суд Херсонской области (Украина) постановил заключить под стражу задержанных пограничников из РФ по делу о "посягательстве на территориальную целостность" страны. Об этом во вторник, 11 июля, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Ранее в погрануправлении ФСБ РФ по Крыму сообщила, что два сотрудника в ночь на 30 июня сбились с маршрута и вышли на украинскую территорию, где их задержали пограничники. 30 июня суд арестовал россиян на 15 суток, а СБУ завела в отношении них уголовное дело.

Агентство пишет, что ранее пресс-служба ПУ ФСБ РФ по Крыму выразила надежду, что "в соответствии с нормами международного законодательства" российских пограничников в скором времени вернут на территорию России.

"Лента.ру" добавляет, что задержанными россиянами являются сотрудники ФСБ Аскар Кулуб и Владимир Кузнецов. Правоохранители продолжают расследование в их отношении.