Фото: youtube.com

Клип исполнителей из США Уиз Халифа и Чарли Пута на песню "Снова увижу тебя" (See you again) набрал свыше 2,898 миллиарда просмотров на YouTube, поставив новый рекорд. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная композиция была записана для саундтрека фильма "Форсаж 7", как дань памяти погибшему актеру Полу Уокеру, игравшему одну из ключевых ролей во франшизе. Напомним, он погиб в автоаварии, не успев сняться в седьмой части ленты.

Журнали Billboard отмечает, что See you again лидировала в топ-100 лучших композиций в течение 12 недель. Режиссером ролика выступил Марк Класфелд, видео разместили на YouTube 6 апреля 2015 года.

Напомним, прежним рекордсменом по просмотрам на видеохостинге был клип Gangnam Style южнокорейского певца Psy. С момента публикации 15 июля 2012 года его посмотрели 2,895 миллиарда раз. В 2012 году клип наградили как "Лучшее видео" премией MTV Europe Music Awards. Также ролик попал в Книгу рекордов Гиннесса как набравший наибольшее количество лайков за всю историю YouTube.