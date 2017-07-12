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Российский военный советник погиб при минометном обстреле в Сирии

, ИА "Амител"
Николая Афанасова посмертно представили к государственной награде

Фото: wikimedia.org

Российский военный советник капитан Николай Афанасов погиб в Сирийской Арабской Республике при миноментом обстреле, совершенном боевиками. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что находившийся в составе аппарата российских военных советников Афанасов выполнял в Сирии задачи обучения личного состава подразделений сирийских сухопутных войск.

Агентство передает, что инцидент произошел во вторник, 11 июля, в провинции Хама. Подчеркивается, что боевики внезапно устроили обстрел городка.

Погибшего Афанасова командование представило посмертно к госнаграде.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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