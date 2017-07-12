Погибшая девушка от пули полицейского на трассе в Ростове была его бывшей женой, сообщает "ФАН" со ссылкой на данные СУСКа по Ростовской области.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ЧП случилось вечером во вторник, 11 июля, на трассе Ростов — Таганрог. Мужчина, будучи за рулем Hyundai Elantra, расстрелял пассажира и водителя Hyundai Solaris. Оказалось, что это его бывшие тесть и жена. Женщина скончалась на месте ЧП, а мужчину доставили в местную больницу.

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Подозреваемого задержали. Ранее мужчина был объявлен в розыск с пометкой "вооружен и крайне опасен". Мотивы действий мужчины устанавливаются. Подчеркивается, что правоохранительные органы пока не подтверждают данные о том, что задержанный является полицейским.