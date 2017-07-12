Власти Абхазии объявили, что заплатят один миллион рублей за помощь в поимке преступников, которые накануне напали на туристов из Москвы, отдыхавших на берегу реки. Об этом пишет "ТАСС".

"За достоверную информацию о месте нахождения преступников, совершивших разбойное нападение на российских туристов в Гудаутском районе и убийство одного из них, МВД Абхазии объявило вознаграждение в размере 1 миллион рублей",- объявили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , ЧП случилось во вторник, 11 июля. На берегу реки Аапста отдыхала компания туристов из Москвы. Сюда пришли двое мужчин в масках и с оружием в руках. Они напали на отдыхающих. Один из туристов попытался дать отпор и получил два ножевых ранения в грудь, а преступники скрылись, прихватив с собой двух женщин и четверых детей.

Позже заложники были освобождены. Раненый скончался в больнице.