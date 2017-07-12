Новые правила перевозки детей в машине вступили в России со среды,12 июля, сообщает "Лентра.ру". Ранее эти правило утвердило правительство РФ.

Теперь ребенка с 7 до 12 лет на заднем сидении автомобиля можно перевозить, пристегнув только ремнем безопасности. Тогда как ранее ребенок даже на заднем сидении машины должен был находиться в автокресле. Однако, согласно новым правилам, на переднем сидении машины для перевозки ребенка любого возраста нужно обязательно использовать автокресло.

В ГИБДД в очередной раз подчеркивают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП.

Также с этого дня запрещается оставлять детей младше семи лет в автомобиле без присмотра.