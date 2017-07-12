Новые правила перевозки детей в машине вступили в России со среды,12 июля, сообщает "Лентра.ру". Ранее эти правило утвердило правительство РФ.
Теперь ребенка с 7 до 12 лет на заднем сидении автомобиля можно перевозить, пристегнув только ремнем безопасности. Тогда как ранее ребенок даже на заднем сидении машины должен был находиться в автокресле. Однако, согласно новым правилам, на переднем сидении машины для перевозки ребенка любого возраста нужно обязательно использовать автокресло.
В ГИБДД в очередной раз подчеркивают, что автокресло остается наиболее безопасным способом избежать тяжелых последствий при ДТП.
Также с этого дня запрещается оставлять детей младше семи лет в автомобиле без присмотра.
Комментарии
Это копец, товарищи. У меня двухместный автомобиль (задних сидений нет). Моей дочери 14 лет. Рост 165, вес 50кг. Где взять автокресло такого размера?
12.07.2017 09:33
Гостья
Откуда фантазия про автокресло для 14-ти летних?
12.07.2017 09:33
Гостья
Зачем вам автокресло в 14 лет?
12.07.2017 09:37
- гость -
Откуда фантазия про автокресло для 14-ти летних?
Гостья не читательница, а писательница )))
12.07.2017 09:33
Гостья
Блондинка?))
Так то можно офисное кресло поставить и хоть до сорока лет вози, не хочу.))))
налетели вороны на тетечку))))))
О! Заступничик тётенек явился, не запылился!))
12.07.2017 09:43
- гость -
кому то ж надо)))
Ну да! Более достойных дяденек вряд ли придумаешь!)))))
вов тут ты прав))))))
А то!))
А что то тётенька молчит!? Могла бы и поблагодарить дяденьку за поддержку...)))))
Всё! Ни дяденек, ни тётенек....((
12.07.2017 09:58
- гость -
она пошла офисное кресло в машину корячить))
На переднем ребенка любого возраста в кресле? Без ограничения пределов роста и возраста? Так-то он в 17,5 еще ребенок по закону - тоже считается? Это журналисты так коряво изложили? Пойду читать закон, что там на самом деле написано.
Ну, что и требовалось доказать - на переднем сиденье кресло нужно до 12 лет, дальше - как взрослый, штатным ремнем. А не "на переднем сидении машины для перевозки ребенка любого возраста нужно обязательно использовать автокресло", как в этой новости.