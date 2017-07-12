Стоянку запретят с четверга, 13 июля, на четной стороне участка улицы Малахова от улицы Новгородской до улицы Сухэ-Батора, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Как уточняют в ведомстве, на этом участке дороги установят дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств.

Такая мера призвана увеличить пропускную способность и обеспечить безопасность дорожного движения.