Трое детей погибли, отравившись едким дымом при пожаре частного дома в селе Шелаболиха Шелаболихинского района. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Как уточняют в ведомстве, ЧП случилось в ночь на среду, 12 июля. Когда пожарные прибыли на место происшествия, деревянное строение горело открытым огнем. Спасти находившихся внутри дома детей уже было невозможно: пожар, начавшийся с веранды дома, был обнаружен очевидцами слишком поздно.

Позже удалось установить, что трое детей ночью находились одни. В момент, когда начался пожар, дети спали. Они задохнулись в едком дыму. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, работает следственная группа.

Специалисты рассматривают две версии возникновения пожара: нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении.