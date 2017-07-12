Новый маршрут для мототуристов будет создан в Алтайском крае к следующему летнему сезону, сообщается на официальном сайте администрации региона.

Отметим, что для разработки нового маршрута в пятницу, 14 июля, на соленые озера отправляется экспедиция алтайских мототуристов. Участники экспедиции побывают на пяти самых популярных озерах — Кривом, Яровом, Малиновом, Горько-Перешеечном, Мормышанском. Протяженность маршрута около 1,5 тысячи километров.

Планируется, что экспедиция продлится неделю. Однако туристам в следующем году будет предложено увеличить длительность, чтобы на каждом озере люди могли отдохнуть, покупаться, полюбоваться красотами.

Отметим, что сейчас в регионе предлагают несколько туров для мототуристов.