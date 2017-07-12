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Водитель, пытавшийся дать взятку сотрудникам ГИБДД в Алтайском крае, получил условный срок, сообщили в ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел на трассе А-322, когда мужчина был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Желая избежать наказания, автомобилист предложил правоохранителям 2000 рублей за несоставление протокола.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.