Фото: gtrk-vyatka.ru
Водитель, пытавшийся дать взятку сотрудникам ГИБДД в Алтайском крае, получил условный срок, сообщили в ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел на трассе А-322, когда мужчина был остановлен экипажем дорожно-патрульной службы за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
Желая избежать наказания, автомобилист предложил правоохранителям 2000 рублей за несоставление протокола.
По данному факту было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил мужчину к одному году лишения свободы условно.
Комментарии
Да он не бухой , а больной на всю голову!
Ещё и издевается-2 тыры, купюры что ли попутал...!!!
мало предложил, вот и обиделись
для деревни нормальная сумма
12.07.2017 09:46
- гость -
для деревни нормальная сумма
Та нет. Маловато будет, маловато!©