Летние тренировки на открытом воздухе на Нулевом километре будут проводит в Барнауле регулярно, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

Отметим, что занятия проходят в рамках программы здорового образа жизни "Парк спорта" под наблюдением профессиональных тренеров спортивного клуба"Аврора" под зажигательную музыку.

Теперь по понедельникам в 16.00 здесь будет проходить детский фитнес (+6), по четвергам в 19.30 будет проходить функциональный тренинг, по воскресеньям в 19.30 барнаульцев ждет зажигательная танцевальная тренировка зумба.

Приглашают всех желающих.