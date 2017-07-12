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Уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам" возбудило управление Следственного комитета по Алтайскому краю в связи с гибелью на пожаре в селе Шелаболиха троих детей.

Напомним, ужасная трагедия произошла в ночь на среду, 12 июля, в одном из жилых домов.

"По предварительным данным, дети были оставлены матерью одни без присмотра. После ее ухода произошло возгорание жилого дома", — указывают в СКР. На месте пожара были найдены тела девочки 2013 года рождения и двух ее братьев 2004 и 2010 годов рождения.

Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. В рамках расследования уголовного дела назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

Также следователи начали проверку на предмет халатности должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за осуществление надлежащей профилактической работы с семьей, где разыгралась трагедия.