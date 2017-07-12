Фото: asfera.info

Московский банк "Финсервис" требует признать банкротом депутата Алтайского краевого заксобрания, единоросса Всеволода Кондратьева.

Согласно материалам, опубликованным на сайте регионального арбитража, заявление о признании народного избранника несостоятельным уже подано в судебную инстанцию.

Материалы поступили в суд 6 июля текущего года. АО "Банк Финсервис", зарегистрированный в Москве, выступает в качестве кредитора депутата, который согласно позиции истца, имеется долги перед финансовой структурой.

В качестве иных лиц в деле выступают Управление Россреестра по Алтайскому краю и Московская саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих.

Всеволод Валерьевич Кондратьев родился 23 декабря 1974 года в Барнауле. В 1997 году окончил Алтайский государственный технический университет, получив диплом инженера-конструктора. В 1999 году окончил аспирантуру при АлтГТУ. Второе образование получил в Алтайском государственном университете по специальности "экономика труда".

Карьеру он начал в 1996 году слесарем-механиком на заводе "Трансмаш". В 2000-2006 годах работал в строительной компании. С 2009 по 2011 годы был гендиректором ОАО "СтройГАЗ. В состав регионального парламента избирался трижды. В том числе он возглавлял комитет АКЗС по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Руководит Алтайской краевой общественной организацией "За добрые дела".