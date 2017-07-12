Фото: "Бийский рабочий"

Один из основателей алтайской компании "Эвалар" Сергей Прокопьев ушел из жизни 10 июля 2017 года после тяжелой и продолжительной болезни. Об этом сообщает издание "Бийский рабочий".

Сергей Прокопьев родился 25 июля 1951 года. Всю свою жизнь посвятил строительству ,курировал проекты компании. В частности, проектирование и строительство производственного комплекса "Эвалар".

"Сергей Викторович был и навсегда останется в нашей памяти чутким руководителем, рачительным хозяином, грамотным строителем, надежным товарищем, для родных — прекрасным семьянином, заботливым сыном, отцом и дедушкой. Нам будет не хватать его искрометного юмора и деловых советов", — говорится в обращении родных и близких на сайте издания.

12 июля пройдет церемония прощания. Она состоится в Бийске в фойе производственного комплекса "Эвалар" (улица Социалистическая, 23/6). Начало в 15.00.

Отметим, что Сергей Прокопьев является отцом депутата Госдумы от Алтайского края Александра Прокопьева. Редакция Amic.ru выражает соболезнование родным и близким Сергея Прокопьева.



