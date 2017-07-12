Две новые детские площадки, построенные на средства гранта администрации Барнаула, открыли в пригороде краевой столицы, сообщает администрации краевой столицы.

Торжественные мероприятия по случаю открытия прошли в поселках Черницк и Центральный. Первая площадка стоимостью почти 147 тысяч рублей построена для маленьких жителей поселков Черницк и Мохнатушка. Вторая площадка стоимостью почти 122 тысячи рублей построена в поселке Центральный.

На открытии площадок приезжал глава Лебяжинской сельской администрации Андрей Овсянников и директор спортивной школы "Рубин" Александр Ельников.