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Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подчеркнул, что в рамках реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда" при благоустройстве дворовых территорий необходимо использовать качественный асфальт.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в ходе профильного совещания он заявил: "Асфальт должен быть качественным, оборудование – безопасным. Работы должны быть завершены в октябре, до наступления холодов".

Он также уточнил, что в рамках проекта в Барнауле будет благоустроено 95 дворов. "Речь идет не только об асфальтировании проездов, но и об обустройстве автомобильных парковок, детских и спортивных площадок", — добавил Дугин.

Представители подрядчиков, которые займутся благоустроительными работами, заверили сити-менеджера в том, что качество используемого асфальта будет проверяться в лабораторных условиях.