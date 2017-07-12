Фото: stirpostir.ru
Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подчеркнул, что в рамках реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда" при благоустройстве дворовых территорий необходимо использовать качественный асфальт.
Как сообщает пресс-центр городской администрации, в ходе профильного совещания он заявил: "Асфальт должен быть качественным, оборудование – безопасным. Работы должны быть завершены в октябре, до наступления холодов".
Он также уточнил, что в рамках проекта в Барнауле будет благоустроено 95 дворов. "Речь идет не только об асфальтировании проездов, но и об обустройстве автомобильных парковок, детских и спортивных площадок", — добавил Дугин.
Представители подрядчиков, которые займутся благоустроительными работами, заверили сити-менеджера в том, что качество используемого асфальта будет проверяться в лабораторных условиях.
Комментарии
Что асфальт должен быть качественным, мы узнали впервые. Спасибо г-н Дугин, за приобретенные знания.
Дугин верно отметил, самое важное чтобы качество асфальта было, таким, чтобы он не развалилвался через полгода, но этому способствует то, что деньги освоены профессионалами, и тот факт, что Дугин контролирует укладку асфальта успокаивает, он заинтересован в качественных дорогах!
То,что Дугин взял под свой контроль все эти работы уже радует часть дорог привели в надлежащее состояние- по крупице песка можно и замок выстроить(с.)
Вижу,что улицы города начали приводить в порядок – это просто замечательно.
Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!
Михаил Афанасьевич Булгаков "Мастер и Маргарита"
АСФАЛЬТ ДОЛЖЕН БЫТЬ АСФАЛЬТОМ
Новость позитивная. Вроде работает человек. Но ведь хорошо видно проплаченные комментарии. Это отталкивает еще больше от комментированного лица. Зачем они?
Зачем они?
от бестолковости. заказчика и исполнителей.
Пофиг на асфальт, все равно в следующим году смоет, пускай лучше НеБарсик скажет, где горячая вода в ЖД районе?! 12 июля, воды нет...
Октябрьский поселок когда будут асфальтировать
вера
Октябрьский поселок когда будут асфальтировать
а оно вам надо? хотите что бы было так же как на Жасминной?