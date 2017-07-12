Среда, 12 Июль, 12:15

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,74
€ 69,2
Brent
$ 51,5
22°
Обь
281см -2

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Сергей Дугин рассказал, каким должен быть асфальт в барнаульских дворах

, ИА "Амител"
Глава администрации краевой столицы подчеркнул, что работы по благоустройству дворовых территорий должны быть окончены в октябре

Фото: stirpostir.ru

Сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин подчеркнул, что в рамках реализации приоритетного проекта "Комфортная городская среда" при благоустройстве дворовых территорий необходимо использовать качественный асфальт.

Как сообщает пресс-центр городской администрации, в ходе профильного совещания он заявил: "Асфальт должен быть качественным, оборудование – безопасным. Работы должны быть завершены в октябре, до наступления холодов".

Он также уточнил, что в рамках проекта в Барнауле будет благоустроено 95 дворов. "Речь идет не только об асфальтировании проездов, но и об обустройстве автомобильных парковок, детских и спортивных площадок", — добавил Дугин.

Представители подрядчиков, которые займутся благоустроительными работами, заверили сити-менеджера в том, что качество используемого асфальта будет проверяться в лабораторных условиях.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

12.07.2017 11:08
ГРАЖДАНИН

Что асфальт должен быть качественным, мы узнали впервые. Спасибо г-н Дугин, за приобретенные знания.

0  0
12.07.2017 11:18
Илья

Дугин верно отметил, самое важное чтобы качество асфальта было, таким, чтобы он не развалилвался через полгода, но этому способствует то, что деньги освоены профессионалами, и тот факт, что Дугин контролирует укладку асфальта успокаивает, он заинтересован в качественных дорогах!

0  0
12.07.2017 11:20
Солярис

То,что Дугин взял под свой контроль все эти работы уже радует часть дорог привели в надлежащее состояние- по крупице песка можно и замок выстроить(с.)

0  0
12.07.2017 11:24
Таисия

Вижу,что улицы города начали приводить в порядок – это просто замечательно.

0  0
12.07.2017 11:29
- гость -

Драгоценный мой! Брынза не бывает зеленого цвета, это вас кто-то обманул. Ей полагается быть белой. Да, а чай? Ведь это же помои! Я своими глазами видел, как какая-то неопрятная девушка подливала из ведра в ваш громадный самовар сырую воду, а чай между тем продолжали разливать. Нет, милейший, так невозможно!

Михаил Афанасьевич Булгаков "Мастер и Маргарита"


АСФАЛЬТ ДОЛЖЕН БЫТЬ АСФАЛЬТОМ

0  0
12.07.2017 11:33
- гость -

Новость позитивная. Вроде работает человек. Но ведь хорошо видно проплаченные комментарии. Это отталкивает еще больше от комментированного лица. Зачем они?

0  0
12.07.2017 11:35
- гость -

Зачем они?

от бестолковости. заказчика и исполнителей.

0  0
12.07.2017 11:43
- гость -

Пофиг на асфальт, все равно в следующим году смоет, пускай лучше НеБарсик скажет, где горячая вода в ЖД районе?! 12 июля, воды нет...

0  0
12.07.2017 12:00
вера

Октябрьский поселок когда будут асфальтировать

0  0
12.07.2017 12:01
- гость -


вера

Октябрьский поселок когда будут асфальтировать


а оно вам надо? хотите что бы было так же как на Жасминной?

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
12:14
Четыре медучреждения в Алтайском крае выдают электронные больничные 0
12:04
Фотоновости. Две новые детские площадки открыли в пригороде Барнаула 0
12:00
"Лесной" футбольный турнир состоялся в Алтайском крае 0
11:47
Опубликованы кадры с места пожара, унесшего жизни троих детей на Алтае 0
11:33
Фотоновости. Смотрим, как проходят открытые тренировки на Нулевом километре 0
11:24
Уснувший водитель в Самарской области сбил двух детей, торгующих ягодой 0
11:13
Отец депутата Госдумы от Алтайского края скончался после тяжелой болезни 2
11:08
Фотоновости. Водитель ВАЗа протаранил четыре иномарки в Барнауле 2
10:51
Сергей Дугин рассказал, каким должен быть асфальт в барнаульских дворах 10
10:32
Банк из Москвы хочет признать банкротом депутата АКЗС Всеволода Кондратьева 0
10:23
Новый маршрут на пять озер для мототуристов создадут в Алтайском крае 1
10:14
Стоянку запретят на четной стороне Малахова в Барнауле с 13 июля 1
10:01
СК возбудил дело после гибели троих детей при пожаре в Алтайском крае 0
10:00
Лесной пожар на границе с Казахстаном потушили в Алтайском крае 0
10:00
Как организовать полезный и вкусный "бар" на торжестве? 0
09:50
Клетки с хищниками в зоопарке Барнаула обносят дополнительными решетками 42
09:34
Водитель пытался подкупить сотрудников ГИБДД на Алтае за 2000 рублей 5
09:30
Ведущая клиника эстетической медицины Барнаула сменила адрес 2
09:24
Детей в машине с 12 июля в России нужно перевозить по новым правилам 17
09:17
Трое детей, оставленные дома одни, погибли на пожаре в Алтайском крае 3
09:07
Три автомобиля столкнулись на Южном тракте в Барнауле 1
09:00
Кто может научить ребенка скорочтению в Барнауле? 1
08:50
Абхазия готова заплатить 1 млн руб. за помощь в поисках убийц москвича 1
08:32
Девушка, погибшая от пули на трассе Ростова, была женой экс-полицейского 3
08:30
Что такое ретропроводка? 2
08:15
Восемь человек тушили гараж и надворные постройки в Барнауле 0
08:00
Строительство дома с использованием 3D-опалубки ведется в Барнауле 2
07:50
Каникулы в Томске: что посмотреть в Сибирских Афинах 6
07:34
Куда сводить гостей в Барнауле? Рецепт идеальных впечатлений 5
07:22
Скрипач, рокеры и Кадышева. Кто "зажигал" на Дне Барнаула в разные годы? 1
07:03
Двухуровневую квартиру с камином в зале продают в Барнауле за 11 млн рублей 3
06:47
Сколько стоят дачи рядом с Барнаулом и что можно купить за 30 тыс. рублей? 5
06:32
Небесные спутницы: фото восхитительных стюардесс 9
06:23
Грозы с градом прогнозируют в Алтайском крае 12 июля 0
06:01
Портал к вершине: как выглядит самый ухоженный подземный переход Барнаула 0
05:01
Российский военный советник погиб при минометном обстреле в Сирии 1
04:13
Клип на песню из "Форсажа" стал самым популярным роликом на YouTube 0
03:18
Российских пограничников арестовали на Украине 9
02:23
СМИ: автомобиль на трассе в Ростовской области расстрелял полицейский 0
01:09
Рособрнадзор усомнился в объективности золотых медалей в ряде регионов РФ 5
00:16
ПФР проверит данные о возможной утечке данных 17 тысяч человек 0
23:57
Неизвестный мужчина расстрелял автомобиль на трассе в Ростовской области 0
23:34
Туристов задержали в Эстонии за попытку сделать селфи на российской границе 0
23:11
Британский школьник случайно убил своего одноклассника сыром 2
22:57
Siemens подал иск против "Технопромэскпорта" из-за его турбин в Крыму 3
22:33
Российского туриста убили в Абхазии 0
22:07
Милонова исключили из Петербургской духовной академии за прогулы 1
21:56
Алтайские волонтеры ведут поиски пропавшей около трех недель назад бийчанки 0
21:23
Порядок предоставления льготных автокредитований изменили в России 0
21:08
Видео последних минут жизни "офисного стрелка" в Москве появилось в сети 0

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.