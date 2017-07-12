"Горного много не бывает!" — пожалуй, так думает каждый турист и отправляется в Республику Алтай.

Горы, марсианские пейзажи, богатый растительный и животный мир, покой озер, сплавы по бурным порогам, конные походы, покорение вершин и особая энергетика — это все Горный Алтай.

Каждый год сюда приезжают туристы со всего мира, заряжаются энергией природы, восхищаются ее красотами, покоряют ее и, конечно же, сохраняют эти моменты на память в фотографиях.

#горы#отдых#горныйалтай#mountains #foodworthtravelingfor #summer A post shared by Julia_Gorodtseva (@julia_gorodtseva) on Jul 11, 2017 at 7:39pm PDT

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Доброе утро,Алтай#РеспубликаАлтай#altay_russia#altay#instaaltay#улаганский#онгуданский#горныйалтай#travel#nature#goodmorning A post shared by Golowina Elena💙 (@golowina.elena) on Jul 11, 2017 at 7:29pm PDT

Сплав был просто бомбический🌊⛰ виды насколько незабываемы, что не описать одним словом😍было жутко холодно, и совсем не страшно😅 #трип2017 #бирюзоваякатунь #всемотличногоотпуска #сплавкатунь A post shared by Александра (@aleksakevich) on Jul 11, 2017 at 7:09am PDT

На территории музея Русской культуры "Десятиручка"#горныйАлтай#наалтае#отдыхаемсемьей A post shared by Мария Пацель (@mapatsel_) on Jul 11, 2017 at 6:22pm PDT

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Как же тут хорошо❤... Любимый #горныйалтай 🌄 #катунь Маленькое путешествие #лето2017 A post shared by AnastasiA (@ak_anastasia) on Jul 11, 2017 at 11:03am PDT

#алтай #катунь #горныйалтай A post shared by Evgeniy Ksenofontov (@evgennamillion) on Jul 11, 2017 at 10:48am PDT

Порой горы хранят в себе довольно-таки мрачное очарование и много опасностей. Но если ты достаточно смел и удачлив, то они обязательно откроются тебе и с другой стороны... #конныйпоход #горныйалтай #маякалтая A post shared by Anastasiia Smarysheva (@ruina_essentia) on Jul 11, 2017 at 10:26am PDT

#мультинскиеозера #широкастранамояродная #горныйалтай A post shared by Katarina (@katarina.radetskaya) on Jul 11, 2017 at 10:17am PDT

МАРС_777 (2017) ГОРНЫЙ АЛТАЙ🔥☀☄🙌😃 #марс#горныйалтай#йогапутешествие A post shared by Юлия💫yoga student and teacher. (@yoga_ayengar_biysk) on Jul 11, 2017 at 9:52am PDT

#камень #горныйалтай #республикаалтай #катунь A post shared by Дмитрий Smorkalov (@dimbest) on Jul 11, 2017 at 9:39am PDT

Крутыевоспоминания#Леха#Я#горныйалтай #долинаЧулышман #накраю#безфильтров A post shared by Юлия Мелихова (@melihovajuli) on Jul 11, 2017 at 8:46am PDT

#горный2017 #отдых #природа #горныйалтай #красота A post shared by Наталья (@natali.nita97) on Jul 11, 2017 at 8:38am PDT