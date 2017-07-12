"Горного много не бывает!" — пожалуй, так думает каждый турист и отправляется в Республику Алтай.
Горы, марсианские пейзажи, богатый растительный и животный мир, покой озер, сплавы по бурным порогам, конные походы, покорение вершин и особая энергетика — это все Горный Алтай.
Каждый год сюда приезжают туристы со всего мира, заряжаются энергией природы, восхищаются ее красотами, покоряют ее и, конечно же, сохраняют эти моменты на память в фотографиях.
Где — то в районе Белухи... #adventuretime #traveling #Алтай #природаАлтая #горныйАлтай #лес #горы #природа #путешествие #отдыхнаприроде #йога #sky #outdoors #traveltheworld #tourism #travel #mountains #altay #altaimountains #altaypic #nature #trip #travelphotography #trippoint #instatraveling #instagood #mountainlive #nature #naturelovers #outdoorshow #Белуха
Каждое утро -это начало новой истории. И только нам решать какой она будет) А завтракать, смотря на эти невероятные пейзажи, можно бесконечно долго. Долина Аккола. • • #доброеутромир #унассалтаемполюбви #людивлюбленныевгоры #людивлюбленныевжизнь #укаждогосвоязависимость #будетчтовстаростивспомнить #горныйалтай #altai #посмотривкакомкрасивомместетыживешь #какжездорововсетакижить #моиалтайскиеархивы #ичтожнамдоманесидится
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Позитив. #instaaltai #photorussia #горныйАлтай #Алтай #Россия #Путешествие #Altaypic #altay_photo #travel #travelling #vscotravel #trip #photo #top #photography #vsco #vscocam #natgeo #travellushes #instatravel #travelblog #vacation #travelgram #cntravellerrussia #tripchannel #natgeoru #thetravellersedition #snapseed #natgeoit
Поход в горы на лошадях ,3 дня .Жизнь в палатках,пища,приготовленная на костре,красивая природа и прекрасная теплая погода -незабываемые ощущения и чувства благодарности нашему Шефу.Оказывается совсем не страшно на конях,а я боялась 😁😄😄😄 #корпоратив #любимыеколлеги😘 #туристыизмосквы #туристы #поход #алтай #горныйалтай #лошади🏇🏇 #жизньвпалатке #уединениесприродой #алтайтур #хорошеенастроение😊
В школе было мало предметов,которые бы меня по-настоящему вдохновляли.Точные науки сразу прошли мимо меня и даже при наличии мужа-физика😂,до сих пор не понимаю как это может интересовать и затрагивать самое сердце)) В основном меня радовала ✅литература(хотя редко уроки меня впечатляли,просто соприкоснулись с прекрасным и достаточно), действительно нравилось ✅обществознание ✅история редкими периодами ввиду необычных интерпретаций нашего странного предподавателя-мужчины по прозвищу "Баклан")) ✅ И английский язык, опять же больше ввиду преподавателя,которая была чумовая тётка👍,мы вечно ржали с ее формулировочек и она вечно каверкала наши фамилии, давно их запомнив))Я была не Князева,а Царева))))А ее ироничные интонации не забуду никогда💕)) Сейчас мне уже далеко не 15,далекооо😂и я ощущаю как по-другому нынче ходила бы в школу,на эти #уженедурацкие уроки.Я не про улучшенную систему образования сейчас 😎 А о готовности к новым знаниям)) Боже,как бы я впитывала все вокруг,особенно уроки географии...ой простите,самой ГЕОГРАФИИ)))Я бы каждый раз путешествовала в своих мечтах все в новых и новых местах и лучше бы усваивала интересные множественные детали)) Да и биология была бы мне уже не поперек горла,про организм человека мне было бы слушать куда интереснее))А то уже тут болит,там болит🤗) Поняла почему жизнь после +-30только начинается,а.. Потому что все воспринимаешь не как данность,а как чудо,как праздник. Есть желание впитывать, вникать и радоваться))Правда,в школе у меня такого не было)) Может рано мы в школу детей то отдаем?))или я одна такая тормознутая?)) #горныйалтай #куйгук#дорога #ак2_алтай #россия #мысли #ошколе
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