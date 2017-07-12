Фото: vk.com/barneos22

Водитель "Жигулей" вечером 11 июля в Барнауле протаранил сразу несколько легковых автомобилей, припаркованных на улице Эмилии Алексеевой.

Факт ДТП порталу Amic.ru подтвердили в городской ГИБДД. По предварительным данным, мужчина 1989 года рождения, управляя машиной ВАЗ-21074 допустил наезд на стоящие транспортные средства Toyota Vista, Relault Logan, Nissan Teana и Subaru Forester.

В Госавтоинспекции уточнили, что инцидент случился в 21:20 у дома №61 по улице Эмилии Алексеевой. Никто не пострадал, по факту ДТП проводится проверка.

Примечательно, что этот случай произошел совсем недалеко от здания ГИБДД.

Инцидент широко обсуждают в социальных сетях. Так, в паблике Barnaul 22 очевидцы сообщают, что водитель ВАЗа был пьян.



