Факультет параллельного образования Алтайского государственного технического университета приглашает получить второе высшее образование.

Параллельное образование подразумевает одновременное обучение по двум направлениям. В отличие от привычного второго высшего, когда за вторым дипломом приходят после получения первого, на факультете параллельного образования учатся в двух вузах или на двух специальностях одновременно. На факультет параллельного образования студенты могут приходить уже после первого курса. Можно приходить за вторым высшим и позже, на втором, третьем, четвертом курсе и т.д. Причем, первое образование совершенно не обязательно получать именно в "политехе".

"Наш факультет реализует две образовательные программы "Бизнес информатика" и "Экономика", – рассказывает декан факультета параллельного образования Алексей Баранов. – У студентов появляется возможность получить степень бакалавра всего за три года. Все занятия проходят вечером. Поэтому днем студенты имеют возможность учиться по основной специальности или работать, а вечером приходить к нам. Занятия проходят четыре раза в неделю, по две пары. Весь учебный процесс построен так, чтобы сессии на первом образовании и параллельном не пересекались".

Зачисление на факультет проводится по результатам ЕГЭ (русский язык, математика, обществознание) или по результатам собственных вступительных испытаний. Документы принимаются в приемной комиссии АлтГТУ до 19 августа. Из документов необходимы: паспорт, копия аттестата (копия документа о профессиональном образовании, если уже имеете одно образование) и 6 фото 3*4. Стоимость обучения – 44 000 рублей в год.

В будние дни приемная комиссия работает с 9-00 до 16-00 и в субботу с 9-00 до 13-00.

Телефоны приемной комиссии АлтГТУ: (3852) 29-07-29, 29-07-66.