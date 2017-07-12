Четыре медицинских учреждения в Алтайском крае с 1 июля начали выдавать электронные листки нетрудоспособности. Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Речь идет о больницах №5 и №11 Барнаула, Павловской центральной районной больнице и поликлинике "Здоровье".

"Бумажные больничные не отменяются, но электронные листки нетрудоспособности становятся их удобной альтернативой", — сказала начальник отдела страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством Алтайского отделения Фонда социального страхования Екатерина Степанова.

В ведомстве утверждают, что для того, чтобы оформить электронный больничный, пациент должен дать письменное согласие.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , с 1 июля в России электронные листки нетрудоспособности получили законный статус наравне с бумажными бланками.