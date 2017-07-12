Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю

Специалисты продолжают работу на месте пожара в алтайском селе Шелаболиха, где в ночь на 12 июля при пожаре в частном доме погибли трое детей.

Произошедшее прокомментировал заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю Константин Илясов.

"Прибыв на вызов, пожарные обнаружили, что горит небольшой деревянный жилой дом. Открытым огнем горела веранда и крыша дома. После того, как пожарные зашли в дом, было обнаружено, что погибли трое детей. Взрослых на момент возникновения пожара дома не было. Дети были предоставлены сами себе и вероятно, задохнулись. Сейчас имеется две основные версии причин пожара — нарушение правил монтажа электрооборудования или неосторожность при курении. На месте работает испытательная пожарная лаборатория", — отметил представитель экстренного ведомства.

На кадрах с места трагедии видно, насколько сильным был пожар.

Напомним, что жертвами ЧП стали девочка 2013 года рождения и двое ее братьев 2004 и 2010 годов рождения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.