Специалисты КБ "Стрелка" в рамках совместной работы с АИЖК подготовило "Индекс качества городской среды". Согласно этому исследованию, Москва стал самым самым удобным для жизни городом среди российских городов-миллионников. Об этом пишет газета "Известия".
Отметим, что в оценке участвовали 90 российских городов по показателям "Жилье и прилегающее пространство", "Уличная инфраструктура", "Озеленение и водные пространства", "Социально-досуговая зона", "Общественно-деловая инфраструктура" и "Общегородское пространство".
Любопытно, что самым плохим по удобству российским городом оказался Волгоград. Этот город набрал 32% от максимально возможного числа баллов. Москва же набрала 73%.
Издание пишет, что высокий рейтинг столицы не связан с финансовыми возможностями города. Таких показателей удалось достичь именно с продуманной и целенаправленной работой над созданием комфортных условий для жизни.
Первая десятка рейтинга выглядит так:
1. Москва,
2. Санкт-Петербург,
3. Казань,
4. Нижний Новгород,
5. Екатеринбург,
6. Красноярск,
7. Ростов-на-Дону,
8. Новосибирск,
9. Воронеж,
10. Челябинск.
Комментарии
Москва - город-государство в восточной Европе, ведущее паразитический образ жизни за счет окружающей его России.