Специалисты КБ "Стрелка" в рамках совместной работы с АИЖК подготовило "Индекс качества городской среды". Согласно этому исследованию, Москва стал самым самым удобным для жизни городом среди российских городов-миллионников. Об этом пишет газета "Известия".

Отметим, что в оценке участвовали 90 российских городов по показателям "Жилье и прилегающее пространство", "Уличная инфраструктура", "Озеленение и водные пространства", "Социально-досуговая зона", "Общественно-деловая инфраструктура" и "Общегородское пространство".

Любопытно, что самым плохим по удобству российским городом оказался Волгоград. Этот город набрал 32% от максимально возможного числа баллов. Москва же набрала 73%.

Издание пишет, что высокий рейтинг столицы не связан с финансовыми возможностями города. Таких показателей удалось достичь именно с продуманной и целенаправленной работой над созданием комфортных условий для жизни.

Первая десятка рейтинга выглядит так:

1. Москва,

2. Санкт-Петербург,

3. Казань,

4. Нижний Новгород,

5. Екатеринбург,

6. Красноярск,

7. Ростов-на-Дону,

8. Новосибирск,

9. Воронеж,

10. Челябинск.