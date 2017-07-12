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Представители Особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь" в Алтайском каре смогли отсудить у компании "Стройгаз" более 4 миллионов рублей в качестве неустойки.

Решение в пользу ОЭЗ принял Арбитражный суд Алтайского края. Как следует из материалов, опубликованных на сайте арбитража, "Стройгаз" не выполнил взятых на себя обязательств при строительстве пожарного депо.

Это обернулось начислением неустойки. "Взыскать со строительно-проектно-промышленного открытого акционерного общества "СТРОЙГАЗ", г. Барнаул, в пользу открытого акционерного общества "Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь", с. Алтайское Алтайского района Алтайского края, 4 087 864 руб. 01 коп. неустойки, 14 000 руб. расходов по государственной пошлине", — говорится в решении арбитража.

Таким образом, иск "Бирюзовой Катуни" был удовлетворен полностью.