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Жертвами отравлений алкоголем в Алтайском крае за первое полугодие 2017-го стали 48 человек — всего в регионе зафиксировано 416 случаев.

Согласно данным регионального управления Роспотребнадзора, смертельные случаи при острых отравлениях от токсического действия алкоголя составляют 11,5%.

"Ведущими возрастными группами, употребляющими алкогольную продукцию, являются лица в возрасте 25-39 лет (30,2%), 40-49 лет (20,9%), 50-59 лет (19,2%), по своему социальному статусу это неработающее население (58,9%)", — констатируют в ведомстве.

Что касается наибольшего уровня смертности от алкоотравлений, то он приходится на людей от 60 лет и старше (39,6%), 50-59 лет (22,9%), 40-49 лет (20,8%).

По социальному статусу, это, в первую очередь, безработные (43,8%) и пенсионеры (37,5%).