Полицейского, которого подозревают в обстреле машины бывшей жены на трассе Ростов — Таганрог, уволили из МВД, сообщает "РБК".

Как уточняет издание, теперь уже бывший полицейский проходил службу в тыловом подразделении ГУ МВД России по Ростовской области".

Ранее сообщало ИА "Амител" , мужчина обстрелял автомобиль на трассе, в котором ехала его бывшая жена и тесть. Женщина скончалась на месте ЧП, а ее отец был доставлен в больницу.

Издание пишет, что у подозреваемого с убитой женщиной был общий ребенок. Машину своей бывшей жены полицейский обстрелял из охотничьего ружья с оптическим прицелом. Причем, передние номера со своей авто нападающий снял.