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Министерство финансов России оценило так называемый "серый" фонд оплаты труда в стране в 10 триллионов рублей ежегодно, передает ТАСС.

Со столь серьезной суммы бюджеты в стране не получают налоги, либо они уплачиваются не полностью.

В Минфине полагают, что переход этих средств из серой зоны в белую может быть очень болезненным. "В этом контексте целесообразно рассмотреть возможность создания дополнительного экономического стимула для обеления — путем изменения структуры налоговой нагрузки со снижением ставок прямых налогов на труд и повышением ставок косвенных налогов", — полагают в Минфине.

Финансовое ведомство регулярно выступает за смещение налоговой нагрузки в сторону косвенных налогов. Это, как считают в министерстве, существенно облегчит условия для бизнеса.