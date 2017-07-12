Личный вертолет президента США Дональда Трампа совершил аварийную посадку в Нью-Йорке в западной части Манхэттена рядом с рекой Гудзон. Об этом пишет газета "Известия".

Как пишет издание, инцидент произошел еще 15 июня. Воздушное судно задело забор, в результате чего был полностью срезан хвостовой ротор. Вертолет хотя и удалось посадить, он нуждался в серьезном ремонте: с площадки его убирал кран.

Изначально появилась информация, что на борту вертолета находилась дочь президента Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Но позже эту информацию опровергли.