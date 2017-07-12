Граждане России за последние 12 месяцев заметно сократили траты на обслуживание ипотечных кредитов, пишет газета "Известия".

По сравнению с прошлым годом, в I квартале 2017 отношение платежей по ипотеке к доходам заемщиков снизилось на 4 п.п. и составило 45% зарплаты. По мнению экспертов, такая тенденция связана с заметным сокращением процентных ставок по ипотеке. Кроме этого, средний размер ипотечного кредита вырос на 4,2% по сравнению с 2016 годом.

Специалисты не исключают того, что ипотека станет еще дешевле в ближайшие полтора года. Эксперты уверены, что доля просрочки по ипотечным кредитам в перспективе будет только снижаться, а социальных дефолтов не будет совсем.

В начале прошлого года средняя ставка по ипотеке составляла 12,92%, а к концу I квартала 2017-го снизилась до 11,68%.