Фото: progorod76.ru
Учения, направленные на отработку действий в случае массовых беспорядков, проведет полиция в Барнауле в пятницу, 14 июля.
"14 июля Управление МВД России по г.Барнаулу проведет тактико-специальные учения личного состава", — сообщили в пресс-центре городской администрации.
Отрабатывать спецоперацию по пресечению массовых беспорядков барнаульские силовики будут на стадионе "Рубин" по адресу: улица Мусоргского, 226.
Учения состоятся в период с 16:00 до 18:00. На место участники мероприятия прибудут в 15:30.
В мэрии Барнаула подчеркивают, что посторонние в это время на стадион пройти не смогут. Горожан просят проявить понимание.
Комментарии
Когда в Барнауле последний раз были массовые беспорядки? Это главная цель содержания на шее общества этих мордоворотов?
Лучше бы улицы патрулировали подметали и подметали заодно.
к выборам готовятся?!)
всенародным. демократическим.
Горожан просят проявить понимание.Понимания чего??????.Наверное того что если кто выступит против нищенской жизни (постоянное повышение и так не подъёмных тарифов жкх,нищенские зарплаты и пенсии), вот эти ребята к стати сидящие на шее нищего народа будут уничтожать этот самый народ.Браво власть больше ничего и не могла придумать, она может только наговнять народу который её и содержит.
Я так понимаю горячую воду не дадут?
Пленных брать будут?
Мирные митинги называют беспорядками
МВД приобрело 120 огнеметов на сумму более 7,4 млн рублей - 62,3 тысячи рублей за штуку.
МВД России планирует закупить буксируемую систему нелетального акустического воздействия. В технических требованиях указывается, что система предназначена для создания "определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка" путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний, влияющих на центральную нервную систему
Значит, боятся, что у людей всё же кончится терпение. Ещё бы виселицы для народа закупили за его же счёт.
Мы тебе сделаем ЖКХ 50 тысяч рублей в месяц, а в 3 метрах от окна построим 4 этажный гараж. Ты не имеешь право возмущаться.
Ну а почему бы мэрии не проявить принципиальность и не запретить данное несанкционированное мероприятие. Вместо этого они призывают к пониманию - ведь если есть определенная структура то она должна кого-то подавлять...
12.07.2017 14:41
- гость -
МВД приобрело 120 огнеметов на сумму более 7,4 млн рублей - 62,3 тысячи рублей за штуку.
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Хорошо что я за Путина. Эти ребята похоже шутить не думают.
Если дойдет до огнеметов разбираться не станут за Путина Вы или за справедливость...
========Хорошо что я за Путина ============ а путин за тебя или вроттенбергов?