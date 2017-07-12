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Учения, направленные на отработку действий в случае массовых беспорядков, проведет полиция в Барнауле в пятницу, 14 июля.

"14 июля Управление МВД России по г.Барнаулу проведет тактико-специальные учения личного состава", — сообщили в пресс-центре городской администрации.

Отрабатывать спецоперацию по пресечению массовых беспорядков барнаульские силовики будут на стадионе "Рубин" по адресу: улица Мусоргского, 226.

Учения состоятся в период с 16:00 до 18:00. На место участники мероприятия прибудут в 15:30.

В мэрии Барнаула подчеркивают, что посторонние в это время на стадион пройти не смогут. Горожан просят проявить понимание.