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Штормовое предупреждение из-за надвигающейся на Алтайский край непогоды объявлено в регионе — спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности.

"В Алтайском крае сутки 13 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.

В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, призывают граждан не забывать о мерах безопасности.

Подразделения спасателей находятся в режиме повышенной готовности и готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.

"Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий", — добавляют в экстренном ведомстве.

Напомним, текущим летом в Алтайском крае уже неоднократно происходили сильные грозы, в связи с чем в Барнауле и других территориях возникали проблемы с энергоснабжением.