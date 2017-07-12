Фото: vk.com/barneos22
Штормовое предупреждение из-за надвигающейся на Алтайский край непогоды объявлено в регионе — спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности.
"В Алтайском крае сутки 13 июля ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные ливневые дожди, грозы, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду", — сообщает региональный Гидрометцентр.
В ГУ МЧС по региону, в свою очередь, призывают граждан не забывать о мерах безопасности.
Подразделения спасателей находятся в режиме повышенной готовности и готовы к ликвидации возможных последствий непогоды.
"Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, аварийных служб, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий", — добавляют в экстренном ведомстве.
Напомним, текущим летом в Алтайском крае уже неоднократно происходили сильные грозы, в связи с чем в Барнауле и других территориях возникали проблемы с энергоснабжением.
Комментарии
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные кружа...
А Акимфий предупреждал
А у нас град идёт
На балтийской воды горячей нет собаку мыть надо