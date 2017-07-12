Коммунистическая партия определилась с кандидатами на выборы в Бийскую городскую думу седьмого созыва. Конференция местного отделения состоялась в минувшее воскресенье, 9 июля. Возглавит список партии глава регионального отделения Мария Прусакова. Имена кандидатов ИА "Амител" сообщил источник в партии.

Итак, первая в общемуниципальной части списка — первый секретарь краевого комитета КПРФ в Алтайском крае Мария Прусакова. Сейчас она является депутатом краевого Заксобрания, поэтому в бийской думе точно не останется. Вторым в списке идет Александр Хлыновский, директор "АТП" "Алтаймолпром". В прошлом году он баллотировался в АКЗС, но не прошел.

От КПРФ на выборы в гордуму пойдет известный в городе и за его пределами активист Евгений Корчагин, а также экс-депутат АКЗС и в прошлом единоросс Константин Шебалин.

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В числе кандидатов также Иван Белкин, Александр Попов, Михаил Кудрявцев, Лидия Добромилова, Василий Белокрылов, Самира Кондаурова, Владислав Панов, Елена Терехова, Екатерина Журавлева, Юрий Голунов, Тимур Знагован, Светлана Панова и другие.

10 сентября 2017 года жители Бийска выберут 30 депутатов. 15 по одномандатным округам, 15 — по спискам партии.

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С кандидатами по Бийску также окончательно определились ЛДПР, "Справедливая Россия", "Единая Россия", "Партия пенсионеров за справедливость" (список партии возглавит Владимир Багров).