Диспетчеры в аэропорту Сан-Франциско смогли предотвратить столкновение пяти пассажирских самолетов, пишет РИА "Новости".

По данным издания, ЧП случилось еще ночью 7 июля. При заходе на посадку пассажирский самолет авиакомпании Air Canada, летевший из Торонто, по ошибке направился не на взлетно-посадочную полосу, а на рулежную дорожку, где в тот момент находились еще четыре лайнера.

Диспетчеры смогли во время остановить пилота. Он со второй попытки смог посадить самолет. Пострадавших в данном инциденте удалось избежать.

