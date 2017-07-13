Компания Autobox открыла свой филиал в Бийске, который стал уже третьим по счету фирменным магазином.

В ассортименте магазина профессиональный инструмент LICOTA и GARWIN для автосервисов и промышленных предприятий, оборудование для автосервисов брендов СИВИК, NORDBERG, HUNTER, NUSSBAUM, TROMMELBERG.

"Теперь профессиональный инструмент LICOTA от официального дилера в Алтайском крае AUTOBOX доступен всем жителям Бийска, Белокурихи и Республики Алтай. А для тех, кто ценит свое время, имеется доставка товара по городу", – рассказал один из учредителей компании Николай Авдеев.

Также магазин Autobox в Бийске работает и как пункт выдачи товара, который можно заказать в интернет-магазине www.autobox.pro, где представлено более 6000 наименований товара. Магазин оформлен в фирменном стиле, где главное правило – это удобство для клиента.

Здание находится на красной линии с удобной транспортной развязкой, на выезде из города Бийска.

Новый магазин AUTOBOX располагается по адресу: г. Бийск, Вячеслава Шишкова, 37а, 2 этаж.

Тел: +7-903-949-2000

