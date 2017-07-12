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Барнаульскому подростку, который лишился обеих рук, спасая котенка, собрали уже миллион рублей на протезы.

"Всем огромное спасибо! На 12.07.2017 общими усилиями собрано на протезы 1 000 000 рублей, окончательный счет на протезы клиника не может выставить без рентгеновских снимков, а их центр термических поражений выдаст только после выписки Ярослава, сейчас получился такой замкнутый круг, но правила есть правила, ждем, очень надеемся что через неделю Ярослава выпишут", — сказано в сообщении, опубликованном в официальной группе помощи молодому человеку.

Между тем, 13 июля в 10:00 в Арт-галерее Щетининых на проспекте Социалистическом, 78 состоится благотворительная ярмарка в помощь мальчику. Здесь можно будет приобрести изделия ручной работы — картины, вышивки и много другое. 70% средств с каждой покупки пойдет мальчику на протезы.

Напомним, что чудовищный инцидент произошел в начале июня в поселке "Спутник", когда 16-летний Ярослав Шишов пытался спасти забравшего на дерево котенка. В краевом управлении Следственного комитета сообщали, что молодой человек пытался пройти по металлической трубе, проходящей от заброшенной бойлерной к дереву.

По данным правоохранителей, в результате он случайно задел провода линии электропередачи, находящиеся над указанной трубой. Мальчик получил обширные ожоги и был госпитализирован. Ему провели операцию по ампутации предплечий обеих рук.