Бывший полицейский Сергей Кадацкий, которого подозревают в обстреле автомобиля бывшей жены и тестя на трассе Ростов — Таганрог, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.
Как рассказал следователям задержанный, они с женой уже несколько месяцев жили раздельно. В день, когда было совершено нападение, мужчина знал, что жена с тестем будут проезжать по трассе "Ростов-Таганрог". Подозреваемый дождался их появления, достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в них.
Когда машина остановилась, Кадацкий еще несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета. Впоследствии он скрылся с места преступления, выбросив оружие.
Напомним, женщина погибла на месте происшествия. А ее отец доставлен в больницу. Нападавшего уже уволили из правоохранительных органов.
Комментарии
Интересно, по какой статье увольняют в таком случае и с какой целью?
Какой предусмотрительный полицейский - прежде, чем совершить убийство, он на всякий случай уволился с хорошей службы.
И эти люди охраняют наш покой. А им ещё презумпцию доверия. Гнать их всех надо поголовно и начинать с чистого листа.
Ну сорились, ну не жили вместе...а убивать то зачем мать своего ребенка?