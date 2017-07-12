Бывший полицейский Сергей Кадацкий, которого подозревают в обстреле автомобиля бывшей жены и тестя на трассе Ростов — Таганрог, признал вину. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по региону.

Как рассказал следователям задержанный, они с женой уже несколько месяцев жили раздельно. В день, когда было совершено нападение, мужчина знал, что жена с тестем будут проезжать по трассе "Ростов-Таганрог". Подозреваемый дождался их появления, достал охотничье ружье и несколько раз выстрелил в них.

Когда машина остановилась, Кадацкий еще несколько раз выстрелил в них из травматического пистолета. Впоследствии он скрылся с места преступления, выбросив оружие.

Напомним, женщина погибла на месте происшествия. А ее отец доставлен в больницу. Нападавшего уже уволили из правоохранительных органов.