Дождь на большей части территории, грозы, град и ливни ожидают в четверг, 13 июля в Алтайском крае. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, температура воздуха в крае в этот день поднимется до +20...+25 градусов.

Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на западный 5-10 метров в секунду местами порывы до 15-20.

В Барнауле в этот день также ожидают дождь, временами сильный дождь, грозу и град. Днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Ветер будет дуть северо-восточный с переходом на западный днём 8-13 метров в секунду.

Напомним, в крае из-за дождей и ветра действует штормовое предупреждение из-за сильных ливневых дождей, грозы и града.