Фото: ok.ru
Компания "Сухой", производящая всемирно известные самолеты СУ, закупает у барнаульского завода "Ротор" элементы, предназначение для подвески и сбрасывания авиабомб.
Как сообщает "Интерфакс", "Сухой" провел две закупки на поставку узлов для балочного держателя БД4-УСК. Сумма двух контрактов составляет 21,6 миллиона рублей.
В общей сложности Алтайский приборостроительный завод "Ротор" поставит партнерам 488 узлов собственного изготовления.
Что касается сроков выполнения контрактов, то они не указываются.
Отметим, что ПАО "Компания "Сухой" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Данная организация проектирует и производит самолеты военного и гражданского назначения.
Алтайский приборостроительный завод "Ротор", в свою очередь, профилируется на производстве навигационных приборов, деталей и узлов для авиации.
Комментарии
китайщина наверное как всегда
"китайщина наверное как всегда"
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Что именно?
12.07.2017 15:17
- гость -
иди проспись, не гоже бухать среди недели
12.07.2017 15:17
- гость -
китайщина наверное как всегда
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нет, это старая, добрая "советчина". БД4-УСК еще на Су-24 стояли, в 70-е годы.
упд 16:30 - сорри, спутался малость. На Су-24 стояли БД3-УСК, а БД4 - это уже Су-24М, чуть попозже.