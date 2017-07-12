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Компания "Сухой", производящая всемирно известные самолеты СУ, закупает у барнаульского завода "Ротор" элементы, предназначение для подвески и сбрасывания авиабомб.

Как сообщает "Интерфакс", "Сухой" провел две закупки на поставку узлов для балочного держателя БД4-УСК. Сумма двух контрактов составляет 21,6 миллиона рублей.

В общей сложности Алтайский приборостроительный завод "Ротор" поставит партнерам 488 узлов собственного изготовления.

Что касается сроков выполнения контрактов, то они не указываются.

Отметим, что ПАО "Компания "Сухой" входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация". Данная организация проектирует и производит самолеты военного и гражданского назначения.

Алтайский приборостроительный завод "Ротор", в свою очередь, профилируется на производстве навигационных приборов, деталей и узлов для авиации.