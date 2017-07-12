Фотографии, на которых изображена задняя панель еще не вышедшего смартфона iPhone 8, попали в сеть. Об этом пишет "Российская газета".

На фотографиях изображена задняя панель популярного телефона. Но на ней нет сканера отпечатков пальцев. По данным инсайдеров, схема аутентификации смартфона до сих пор не завершена.

Издание пишет, что, возможно, производители еще ищут место, где можно разместить сканер. Поэтому не исключено, что выход новинки перенесется с сентября на октябрь или даже ноябрь. Как пишет издание, возможно также, что Apple может вообще отказаться от датчика, ограничившись другими методами аутентификации — например, системой распознавания лиц.

Ранее сообщалось, что сканер, который распознает отпечатки пальцев, будет перенесен в другое место. У предыдущих моделей он располагался в кнопке Home. Ранее сообщалось, что новинка будет стоить на прилавках России около 80-90 тысяч рублей.