Всю неделю жители Барнаула обсуждают ЧП в зоопарке, где волк напал на ребенка, подошедшего слишком близко к клетке. "В других зоопарках такого нет", утверждают некоторые комментаторы. Мы решили проверить, действительно ли это так. Оказалось — нет. К сожалению, Трагичные происшествия происходят практически в каждом зоопарке. И в большинстве случаев причиной является человеческий фактор. Все эти истории в очередной раз напоминают, что соблюдать установленные правила необходимо везде и всегда.

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Новосибирск, 2002 год

В Новосибирском зоопарке медведь откусил женщине руку. Как выяснила полиция, 41-летняя посетительница приехала из Самарской области. Скорее всего она получила травму, когда пыталась покормить животное.

Сахалин, 2009 год

В зооботаническом парке тигренок напал на 12-летнюю девочку. Подросток перелез через ограждение и близко подошла к клетке с полуторагодовалым тигренком по кличке Амба. Она попыталась сфотографировать хищника на мобильный телефон. Зверь просунул лапу сквозь прутья решетки у земли и схватил девочку за ногу.

Тамбов, 2010 год

В Тамбовском зоопарке львица напала на четырехлетнюю девочку. Ребенка привели в зоопарк бабушка с дедушкой. Они слишком близко подошли к вольеру с хищником и пытались сделать фото. Львица лапой за плечо затащила ребенка в клетку. Ребенка отбили работники зоопарка. Девочка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Хабаровск, 2012 год

В зоосаде "Приамурский" белый медведь откусил два пальца женщине, которая пыталась его покормить сухарями. Как сообщили в полиции, 60-летняя посетительница перелезла через ограду, где были размещены предупредительные надписи об опасности, и стала кормить животное. Медведь схватил женщину за руку и откусил пальцы.

Новосибирск, 2013 год

В Новосибирском зоопарке ягуары напали на уборщицу. В клетке, где женщина делала уборку, находились пятилетняя самка черного ягуара и ее семимесячный детеныш. Хищник почти мгновенно сломал позвоночник 48-летней женщине, от полученных травм сотрудница зоопарка скончалась. Между вольерами не была закрыта перегородка — это и привело к нападению на женщину. Следствие усмотрело в этом нарушение техники безопасности, уголовное дело не было возбуждено.

Москва, 2013

В Московском зоопарке обрушился трехметровый помост для кормления жирафов – пострадало около 10 человек, в том числе двое детей. Возле помоста, на которой разрешалось взойти максимум трем посетителям, должны были обязательно находиться два волонтера-охранника, следящих за безопасностью. В этот день волонтеры не работали и помост был закрыт для посетителей. У помоста дежурил охранник зоопарка, однако как только он ненадолго отошел, несколько посетителей отодвинули препятствие и забрались к помосту. Неудивительно, что под тяжестью более 10 человек помост рухнул.

Каскавел, Бразилия. 2014 год

В зоопарке бразильского города Каскавел тигр напал на 11-летнего мальчика. Отец ребенка дал сыну кусок мяса и предложил покормить разгуливавшего за решеткой тигра. Мальчик на глазах отца перелез через заграждение и протянул хищнику пищу. Когда тот подошел, ребенок начал его гладить. Внезапно тигр, который всегда славился покладистым характером, рванулся и откусил юному посетителю руку. К счастью,сотрудники зоопарка отвлекли животное и успели вытащить мальчика. Ребенок был доставлен в больницу. Врачам пришлось ампутировать пострадавшему руку по локоть.Отцу ребенка было предъявлено обвинение в халатности.

Нью-Дели, Индия.2014 год

22-летний парень был убит белым тигром в зоопарке Нью-Дели. По словам очевидцев, молодой человек сам запрыгнул в вольер, несмотря на предупреждения сотрудников зоопарка. Юноша, находясь в состоянии алкогольного опьянения, перепрыгнул через пятиметровый забор. Животное утащило парня, схватив за голову. Тело молодого человека удалось вытащить из вольера только через два часа.

Белгород, Россия. 2015 год

В Белгородском зоопарке львица задушила лапами пьяного посетителя, пробравшегося к ней в вольер. На теле погибшего обнаружено множество повреждений. Мужчина пробрался через дополнительное ограждение у клетки льва с предупреждающими надписями, и вплотную приблизился к животному. Львица Анфиса, ранее выступавшая в цирке и не отличающаяся, по словам сотрудников зоопарка, агрессивностью, не стала терпеть непрошеного гостя и задушила его. О ЧП сообщили немногочисленные посетители зоопарка. Они же и рассказали, что мужчина, который, как потом выяснили полицейские, был пьян, перед этим дразнил львицу в клетке. Видимо, потом он решил поближе познакомиться со львом. Сотрудники зоопарка сообщили полицейским, что мужчина не покупал билет в кассе учреждения, а пробрался окольными путями.

Барнаул, Россия. 2016 год

Девочку-подростка, проникшую в барнаульский зоопарк, покусал амурский тигр. Две несовершеннолетние девочки самовольно проникли на территорию закрытого для посетителей барнаульского зоопарка "Лесная сказка". Одна из девочек перелезла через ограждение у клетки с тигром, чтобы сделать селфи и животное ухватило ее за ноги. Подростка спасли проходившие мимо граждане, которым удалось отвлечь хищника и оттащить ребенка от клетки. В результате нападения хищника 13-летняя девочка получила рваные раны ног и была доставлена в больницу.

Львовская область, Украина. 2016 год

В зоопарке, расположенном в Львовской области, лев покусал двух пьяных посетителей, пытавшихся его покормить. По данным следствия, 53-летний местный житель и его 49-летний приятель пренебрегли мерами безопасности и перелезли через ограждения в вольер ко льву, где в буквальном смысле угодили в пасть хищнику. Сотрудникам зоопарка удалось отогнать зверя. Оба посетителя были госпитализированы в реанимационное отделение центральной районной больницы. У одного из них медики зафиксировали рваные раны руки, у второго — повреждения ног.

Зеленогорск, Россия. 2016 год

В зоопарке в Зеленогорске Красноярского края посетитель пытался покормить леопарда, но зверь не оценил благородства человека и покусал его. Главный санитарный врач города Марина Столярова сообщила, что вина за случившееся полностью лежит на посетителе. Также она отметила, что подобное поведение посетителей зоопарка может привести к серьезным травмам и заболеваниям. Мужчина сильно не пострадал, госпитализация ему не потребовалась.

Санкт-Петербург, Россия. 2016 год

В питерском зоопарке, утром во время уборки вольера сбежала тигрица. Хищница выскользнула из вольера, когда неопытный сотрудник зоопарка проводил уборку помещения. Когда сотрудник покидал вольер, хищник схватил его за куртку. Испугавшийся мужчина сбросил куртку и убежал, но при этом не закрыл дверь, чем и воспользовалась тигрица. Всех посетителей эвакуировали, а их собралось достаточно много в выходной день. Были вызваны спасатели, однако сотрудники зоопарка сумели сами поймать тигрицу. Беглянка была обнаружена примерно через час после побега. Зоотехникам пришлось выстрелить в нее снотворным и усыпить. После этого тигрицу вернули в клетку. Сотрудник, который нечаянно выпустил из вольера тигрицу, получил небольшие ранения и был госпитализирован.

Сальвина Манукян