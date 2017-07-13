Компания "Галэкс" подтвердила статус авторизованного дилера компании Epson в категориях "бизнес-оборудования" и "проекционной техники".

Наличие сертификатов говорит о том, что "Галэкс" полностью соответствует всем требованиям японского производителя. Данные статусы подтверждают наличие в штате высококвалифицированных специалистов с соответствующими сертификатами, что обеспечивает возможность продажи техники Epson, известной своим выдающимся качеством, отличной функциональностью, компактностью и низким потреблением энергии.

Кроме того, данный статус позволяет компании предлагать заказчикам привлекательные условия сотрудничества, в том числе оперативные сроки поставки и оптимальные цены.

"Галэкс" является партнером Epson c 2005 года и ежегодно подтверждает свою квалификацию в области поставки и обслуживания оборудования Epson.