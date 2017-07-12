Премьеру седьмого сезона популярного сериала "Игры престолов" покажут в московском метро ночью 18 июля на одной из станций в рамках акции "Ночь в метро". Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Как сообщает издание, посетителей будут встречать под музыку из сериала. Актеры переоденутся в белых ходоков. Также все желающие смогут сфотографироваться с копией железного трона, которую установят на платформе.

В руководстве метрополитена заявили, что показ сериала под землей станет первым в истории.

Сериал "Игра престолов" - американский драматический телесериал в жанре фэнтези, созданный по мотивам цикла романов "Песнь Льда и Огня" писателя Джорджа Мартина. Сериал снимается для кабельного телеканала HBO. Съёмки телесериала ведутся в нескольких странах, включая Великобританию (Северная Ирландия), Мальту, Хорватию, Исландию и Марокко. Премьера первого сезона в США состоялась на канале HBO 17 апреля 2011 года; на начало 2017 года были полностью показаны шесть сезонов.