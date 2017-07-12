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Силовики задержали в Тальменке местного жителя, подозреваемого в изготовлении огнестрельного оружия, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

По версии правоохранителей, мужчина 1970 года рождения сбывал свою кустарную продукцию. Результаты баллистической экспертизы произведенных им изделий показали, что они пригодны для ведения огня.

В итоге полицейские приняли решение о задержании злоумышленника. Во время обыска у мужчины обнаружили несколько макетов огнестрельного оружия. Помимо этого, правоохранители изъяли токарное оборудование, на котором подозреваемый, предположительно, переделывал оружие в боевое.

По фактам производства и сбыта оружия возбуждены уголовные дела.



