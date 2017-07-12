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Силовики задержали в Тальменке местного жителя, подозреваемого в изготовлении огнестрельного оружия, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
По версии правоохранителей, мужчина 1970 года рождения сбывал свою кустарную продукцию. Результаты баллистической экспертизы произведенных им изделий показали, что они пригодны для ведения огня.
В итоге полицейские приняли решение о задержании злоумышленника. Во время обыска у мужчины обнаружили несколько макетов огнестрельного оружия. Помимо этого, правоохранители изъяли токарное оборудование, на котором подозреваемый, предположительно, переделывал оружие в боевое.
По фактам производства и сбыта оружия возбуждены уголовные дела.
Комментарии
А токарь из него хороший был бы...
Дурдом. И законы дебильные. В европе целые оружейные дома, семейные. А у нас любую полезную инициативу готовы в тюрьму упечь. Знал бы Акинфий Демидов что так будет с мастерами на Руси, вряд ли он стал вы свое дело тут вести. Свалил бы в Европу.
Хотя нет, не свалил бы. Не успел. Ему бы двушечку дали для начала. За изготовление.
Здесь вам не тут! Это в США Ронни Барретт собирал винтовки в гараже, и никто его за это не посадил. Россиянам делать оружие нельзя, а то еще поранятся.