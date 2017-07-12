Прокуратура проверит работу органов системы профилактики из-за гибели трех детей во время пожара в селе Шелаболиха, сообщает пресс-служба прокуратуры по Алтайскому краю.

"По факту оставления матерью ночью детей одних дома, в котором произошел пожар, повлекший их гибель, органами прокуратуры организована проверка работы органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних",- сообщают в ведомстве.

В ведомстве отмечают, что ранее семья состояла на учете в органах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, но была с него снята. Прокуратура проверит обоснованность снятия семьи с профилактического учета.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , трагедия произошла в ночь на среду,12 июля. Трое детей (четырех, шести и тринадцатилетнего возраста) были ночью дома одни. Произошел пожар. Дети погибли во время сна, отравившись едким дымом.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.