Пока только два кандидата, оба самовыдвиженцы, подали документы на регистрацию на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Также заявились две малые партии: "Родина" и "Партия Великое Отечество". В ближайшее время комиссия рассмотрит документы партии "Достоинство". Об этом на пресс-конференции для журналистов в краевом избиркоме рассказал председатель избирательной комиссии Барнаула Виталий Замаруев.

Свои кандидатуры выдвинули Андрей Солодилов (одномандатный округ № 7) и Александр Слабко (№ 18).

Андрей Солодилов (57 лет) — действующий депутат Барнаульской гордумы (председатель бюджетного комитета), советник генерального директора ОАО "Барнаульский пивоваренный завод". Идет самовыдвиженцом, но является членом партии "Единая Россия".

Кстати, Солодилов имеет погашенную в 1989 году судимость по статье "Хулиганство" (УК РСФСР).

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Андрей Слабко (32 года)— безработный. Живет в селе Песчанное Топчихинского района.

Что касается партий, то документы на регистрацию принесли представители партии "Родина" (муниципальный список заверен, партия выдвигает 34 кандидата по списку и одного одномандатника), "Партия Великое Отечество" (28 человек по списку партии и 12 одномандатников) и "Достоинство" (выдвинули двух кандидатов).

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Известно, что конференцию по выдвижению также уже провели ЛДПР, "Патриоты России", "Партия пенсионеров за справедливость". 14 июля состоится конференция по выдвижению кандидатов партии "Единая Россия", 15 июля — "Яблоко".

От сбора подписей на выборах в БГД в 2017 году освобождены шесть партий: "Единая Россия", КПРФ, "Справедливая Россия", ЛДПР, "Яблоко", "ПАРНАС".

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Остальным партиям требуется собрать 0,5% подписей избирателей, зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа, либо 0,5% подписей от числа избирателей на многомандатном округе, поделенного на число депутатских мандатов, но не менее 10 подписей. То же касается и кандидатов-самовыдвиженцев.

В день выборов в Барнауле будет открыт 251 участок. На 63 из них будут установлены КОИБы.

Справка от ИА "Амител"

КОИБ (комплекс обработки избирательных бюллетеней) – устройство для электронного подсчета голосов избирателей на выборах, или так называемые "электронные урны". Комплекс используется на избирательных участках вместо урн. В него по одному опускаются заполненные избирательные бюллетени. Информация о голосовании сразу считывается и вносится в систему. Вручную такие бюллетени уже не считаются.

Подать документы и кандидатам, и партиям на участие можно до 31 июля.

Кстати, на выборы в БГД будет потрачено 40 млн рублей.

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