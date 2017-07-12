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Девять экс-полицейских осудили на Алтае за взятки, растрату и наркосбыт

, ИА "Амител"
Обвиняемые приговорены к лишению свободы на срок от восьми до 15 лет

Фото: infokirishi.ru

Суд вынес приговоры в Алтайском крае сразу девяти бывшим сотрудникам полиции, которых признали виновными в целом букете преступлений — взяточничестве, превышении полномочий, присвоении и растрате, приобретении и зранении наркотиков, а также в их сбыте.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в декабре 2013 и январе 2014 года обвиняемые, работая в органах полиции по борьбе с оборотом наркотиков, применяли насилие в отношении незаконно задержанных людей.

Подобным образом злоумышленники принуждали передавать им взятки в виде денег в крупном размере, угрожая в противном случае сфальсифицировать доказательства причастности граждан к хранению и сбыту наркотиков.

Также вскрылось более 20 фактов фальсификации полицейскими материалов о сбыте наркотиков в отношении граждан. На этом незаконном основании людей привлекали к уголовной ответственности.

"Кроме того, следствием дополнительно были выявлены совершенные указанными фигурантами преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 15 случаев хищения денежных средств федерального бюджета на общую сумму более 200 тысяч рублей, предназначенных на компенсацию командировочных расходов в период с 2013 по 2014 год", — констатируют в СКР.

Объем уголовного дела составил 80 томов. В ходе расследования было проведено около 60 экспертиз. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ и работники службы собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю.

Все фигуранты дела в итоге получили реальные сроки лишения свободы. В колониях общего и строгого режима они проведут от восьми до 15 лет. Также подсудимым назначены штрафы в суммах от 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

Бывшие полицейские лишены специальных званий.

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

12.07.2017 16:16
- гость -

20(!) уголовных не законно возбужденных дел
чет прям страшно. Как можно на честного человека такое повесить? причем по наркостатье серьезное наказание. Кто бы на это согласился? какое-то чудо

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12.07.2017 16:33
- гость -

Среди полицейских бывают "оборотни в погонах", это горькая правда.
Они злоупотребляют своими полномочиями.

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