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Суд вынес приговоры в Алтайском крае сразу девяти бывшим сотрудникам полиции, которых признали виновными в целом букете преступлений — взяточничестве, превышении полномочий, присвоении и растрате, приобретении и зранении наркотиков, а также в их сбыте.
Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в декабре 2013 и январе 2014 года обвиняемые, работая в органах полиции по борьбе с оборотом наркотиков, применяли насилие в отношении незаконно задержанных людей.
Подобным образом злоумышленники принуждали передавать им взятки в виде денег в крупном размере, угрожая в противном случае сфальсифицировать доказательства причастности граждан к хранению и сбыту наркотиков.
Также вскрылось более 20 фактов фальсификации полицейскими материалов о сбыте наркотиков в отношении граждан. На этом незаконном основании людей привлекали к уголовной ответственности.
"Кроме того, следствием дополнительно были выявлены совершенные указанными фигурантами преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, а также 15 случаев хищения денежных средств федерального бюджета на общую сумму более 200 тысяч рублей, предназначенных на компенсацию командировочных расходов в период с 2013 по 2014 год", — констатируют в СКР.
Объем уголовного дела составил 80 томов. В ходе расследования было проведено около 60 экспертиз. Оперативное сопровождение по делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ и работники службы собственной безопасности ГУ МВД по Алтайскому краю.
Все фигуранты дела в итоге получили реальные сроки лишения свободы. В колониях общего и строгого режима они проведут от восьми до 15 лет. Также подсудимым назначены штрафы в суммах от 700 тысяч до 1,2 миллиона рублей.
Бывшие полицейские лишены специальных званий.
Комментарии
20(!) уголовных не законно возбужденных дел
чет прям страшно. Как можно на честного человека такое повесить? причем по наркостатье серьезное наказание. Кто бы на это согласился? какое-то чудо
Среди полицейских бывают "оборотни в погонах", это горькая правда.
Они злоупотребляют своими полномочиями.