Главным тренером команды "Алтайбаскет" может занять иностранец, пишет издание "Рива спорт".

Пока не называется фамилия основного кандидата. Также неизвестно и то, когда именно новый главный тренер будет представлен публике.

Отметим, что предыдущий тренер команды Михаил Терехов по окончании прошлого сезона возглавил ярославский "Буревестник". По итогам сезона-2016/17 барнаульская команда заняла стала серебряным призером Суперлиги-3.

