Зеленый уголок обустроили в Ленинском районе Барнаула, где ранее располагалась несанкционированная автостоянка, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

Как уточняют в ведомстве, новый уголок расположен по адресу проспект Космонавтов, 53б. Земельный участок в зеленой зоне освободили в рамках комплексного благоустройства территории.

Ранее на проспекте Космонавтов в районе пересечения улиц 40 лет Октября уже были демонтированы автостоянка и шиномонтажная мастерская, работавшие без соответствующего разрешения.

Еще один благоустроенный уголок появился на пересечении проспекта Космонавтов и улицы Попова. Здесь обрезали сухостои, завезли черный грунт, посеяли газон, заасфальтировали пешеходную дорожку. Здесь также сделали новую клумбу и посадили более 350 корней виолы и петуньи.