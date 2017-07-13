В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на некоторые из главных новостей края и города за сутки, которые мы переделали в небольшие и свободные по форме стихи. И дополнили картинкой на тему.

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12 июля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион непогоды - спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности.

МЧС и синоптики держат в тревоге,

На Алтай идет буря, она уже на пороге.

Жителей просят переждать в безопасности:

В проеме дверном или в ванне, в частности.

Спасатели ждут непогоду в готовности

Атаки грозы отбивать с хладнокровностью.

И коль пока не известно сколь продолжится сеча,

Рекомендовано всем запастись консервой и свечкой.

Ведь в Барнауле... оно ведь как получается,

Как дождь, так во всем городе свет вырубается!

В Барнаульском зоопарке начались работы по усилению безопасности после инцидента с укушенным ребенком. В ближайшие дни у клеток с волком, медведем, тигром, пумой и другими животными установят дополнительные решетки.

В Барнаульском зоопарке, где волк ребенка за руку тяпнул,

Когда отвлекся на кабанчика папа, который давеча "хряпнул",

Жилища хищных животных — три на четыре метра,

Обнесли дополнительной сеткой, решеткой и клеткой.

И теперь оттого, что папа не досмотрел за деточкой,

Волк на луну будет горестно выть через тройную клеточку.

Но несмотря на решетки и таблички с запретами

Найдется такой, кто достанет до пумы рукой. И поэтому

Подальше от пьяных, детей и тех, кто по жизни глуп

Предлагаем зверушек поместить сразу в стеклянный куб.

Дорожники готовятся приступить к масштабной реконструкции и расширению участка проспекта Ленина в месте пересечения с улицей Матросова. К работам приступят уже в августе. Обещают закончить к 1 сентября.

Чтобы лучше жилось и водителю и бабуле

Ремонтом дорог вдруг занялись в Барнауле.

На улицах города все лето копаются,

И осень расписана. Видно сразу — стараются.

Перекрыли движение, и ездят крюками

Машины с чинами, врачами, гробами.

Ремонтируют дружно, с двухметровым матом

И вроде должны все довольны быть результатом,

Но... в чем качество дорожных работ отражается?

Там, где ремонт прошел, там сразу ямы появляются.

Жильцы около 50 домов остаются в Барнауле без горячей воды, несмотря на то, что официально вторая волна отключений завершилась еще накануне.

В домах барнаульцев из горячего крана

Бежит воздух холодный, лаская слух меломанов.

И даже воздух тот ржавый, и дует порывами.

Даже здесь не смогли дать процесс беспрерывный.

Отключили на месяц горячую воду.

Не помыть ни себя, ни кота, ни дедову ногу.

Что делали месяц? Козюльки катали?

Играли в пинг-понг, на батуте скакали?

Хотя... во всем этом есть момент позитивный.

Вот дадут... из-под земли забьет фонтан примитивный.