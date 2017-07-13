В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на некоторые из главных новостей края и города за сутки, которые мы переделали в небольшие и свободные по форме стихи. И дополнили картинкой на тему.
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12 июля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион непогоды - спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности.
МЧС и синоптики держат в тревоге,
На Алтай идет буря, она уже на пороге.
Жителей просят переждать в безопасности:
В проеме дверном или в ванне, в частности.
Спасатели ждут непогоду в готовности
Атаки грозы отбивать с хладнокровностью.
И коль пока не известно сколь продолжится сеча,
Рекомендовано всем запастись консервой и свечкой.
Ведь в Барнауле... оно ведь как получается,
Как дождь, так во всем городе свет вырубается!
В Барнаульском зоопарке начались работы по усилению безопасности после инцидента с укушенным ребенком. В ближайшие дни у клеток с волком, медведем, тигром, пумой и другими животными установят дополнительные решетки.
В Барнаульском зоопарке, где волк ребенка за руку тяпнул,
Когда отвлекся на кабанчика папа, который давеча "хряпнул",
Жилища хищных животных — три на четыре метра,
Обнесли дополнительной сеткой, решеткой и клеткой.
И теперь оттого, что папа не досмотрел за деточкой,
Волк на луну будет горестно выть через тройную клеточку.
Но несмотря на решетки и таблички с запретами
Найдется такой, кто достанет до пумы рукой. И поэтому
Подальше от пьяных, детей и тех, кто по жизни глуп
Предлагаем зверушек поместить сразу в стеклянный куб.
Дорожники готовятся приступить к масштабной реконструкции и расширению участка проспекта Ленина в месте пересечения с улицей Матросова. К работам приступят уже в августе. Обещают закончить к 1 сентября.
Чтобы лучше жилось и водителю и бабуле
Ремонтом дорог вдруг занялись в Барнауле.
На улицах города все лето копаются,
И осень расписана. Видно сразу — стараются.
Перекрыли движение, и ездят крюками
Машины с чинами, врачами, гробами.
Ремонтируют дружно, с двухметровым матом
И вроде должны все довольны быть результатом,
Но... в чем качество дорожных работ отражается?
Там, где ремонт прошел, там сразу ямы появляются.
Жильцы около 50 домов остаются в Барнауле без горячей воды, несмотря на то, что официально вторая волна отключений завершилась еще накануне.
В домах барнаульцев из горячего крана
Бежит воздух холодный, лаская слух меломанов.
И даже воздух тот ржавый, и дует порывами.
Даже здесь не смогли дать процесс беспрерывный.
Отключили на месяц горячую воду.
Не помыть ни себя, ни кота, ни дедову ногу.
Что делали месяц? Козюльки катали?
Играли в пинг-понг, на батуте скакали?
Хотя... во всем этом есть момент позитивный.
Вот дадут... из-под земли забьет фонтан примитивный.
Комментарии
Столбы кипятка высотой в 9 этажей, это великий гейзер, а не фантан примитивный
Да вы че упоролись там?)))
частушки - нескладушки
Наркомания.