Четверг, 13 Июль, 15:09

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2017

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,62
€ 69,45
Brent
$ 51,5
26°
Обь
272см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт – 2017 15-летие FM-ПродакшнРост тарифов ЖКХ в 2017 году
Новости

Амик-обед: некоторые главные новости Барнаула в стихах и картинках

, ИА "Амител"
Источником вдохновения послужил зоопарк. При написании ни одно животное не пострадало

Фото: 25.r.photoshare.ru

В Барнауле 14:00 — для большинства работающих это время обеденного перерыва. Портал Amic.ru предлагает немного расслабиться и отвлечься на некоторые из главных новостей края и города за сутки, которые мы переделали в небольшие и свободные по форме стихи. И дополнили картинкой на тему.

Будем очень благодарны, если и вы, уважаемые читатели, поддержите нас. Просто вспомните новость, которая вас зацепила, и буквально в нескольких строчках опишите ее в своем комментарии. 

 

12 июля в Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающейся на регион непогоды - спасатели призывают жителей соблюдать меры личной безопасности.

 

МЧС и синоптики держат в тревоге,

На Алтай идет буря, она уже на пороге.

Жителей просят переждать в безопасности:

В проеме дверном или в ванне, в частности.

Спасатели ждут непогоду в готовности

Атаки грозы отбивать с хладнокровностью.

И коль пока не известно сколь продолжится сеча,

Рекомендовано всем запастись консервой и свечкой.

Ведь в Барнауле... оно ведь как получается,

Как дождь, так во всем городе свет вырубается!

 

 

В Барнаульском зоопарке начались работы по усилению безопасности после инцидента с укушенным ребенком. В ближайшие дни у клеток с волком, медведем, тигром, пумой и другими животными установят дополнительные решетки.

 

В Барнаульском зоопарке, где волк ребенка за руку тяпнул,

Когда отвлекся на кабанчика папа, который давеча "хряпнул",

Жилища хищных животных — три на четыре метра,

Обнесли дополнительной сеткой, решеткой и клеткой.

И теперь оттого, что папа не досмотрел за деточкой,

Волк на луну будет горестно выть через тройную клеточку.

Но несмотря на решетки и таблички с запретами

Найдется такой, кто достанет до пумы рукой. И поэтому

Подальше от пьяных, детей и тех, кто по жизни глуп

Предлагаем зверушек поместить сразу в стеклянный куб. 

 

Дорожники готовятся приступить к масштабной реконструкции и расширению участка проспекта Ленина в месте пересечения с улицей Матросова. К работам приступят уже в августе. Обещают закончить к 1 сентября.

 

Чтобы лучше жилось и водителю и бабуле

Ремонтом дорог вдруг занялись в Барнауле.

На улицах города все лето копаются,

И осень расписана. Видно сразу — стараются.

Перекрыли движение, и ездят крюками

Машины с чинами, врачами, гробами.

Ремонтируют дружно, с двухметровым матом

И вроде должны все довольны быть результатом,

Но... в чем качество дорожных работ отражается?

Там, где ремонт прошел, там сразу ямы появляются.

 

Жильцы около 50 домов остаются в Барнауле без горячей воды, несмотря на то, что официально вторая волна отключений завершилась еще накануне.

 

В домах барнаульцев из горячего крана

Бежит воздух холодный, лаская слух меломанов.

И даже воздух тот ржавый, и дует порывами.

Даже здесь не смогли дать процесс беспрерывный.

Отключили на месяц горячую воду.

Не помыть ни себя, ни кота, ни дедову ногу.

Что делали месяц? Козюльки катали?

Играли в пинг-понг, на батуте скакали?

Хотя... во всем этом есть момент позитивный.

Вот дадут... из-под земли забьет фонтан примитивный. 

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

13.07.2017 14:08
4ugun

Столбы кипятка высотой в 9 этажей, это великий гейзер, а не фантан примитивный

0  0
13.07.2017 14:33
Коричневый снег

Да вы че упоролись там?)))

0  0
13.07.2017 14:40
ИГ

частушки - нескладушки

0  0
13.07.2017 15:00
Прохожий

Наркомания.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< июль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31                  
15:03
Заместителю главы Майминского района на Алтае грозит 12 лет за взятку 0
14:52
Милый хомяк в пушистой кофте стал героем фотобитвы в Интернете 0
14:40
Прокуратура признала незаконной парковку хозяина "Мария-Ра" в Новосибирске 0
14:33
Красноярский журналист высмеял рост зарплаты депутатов и стал звездой сети 8
14:22
Суд перенес дату вынесения приговора экс-замгубернатору Юрию Денисову 0
14:15
Барнаульское "Динамо" назвало имя главного тренера на следующий сезон 3
14:01
Суд по делу о ДТП с BMW X5 стартовал в Барнауле с неявки адвоката 11
14:00
Амик-обед: некоторые главные новости Барнаула в стихах и картинках 4
13:51
Международный авиамодельный фестиваль пройдет впервые на Алтае 4
13:40
Мужчина в Новосибирской области во время драки отрезал ухо знакомому 0
13:34
"Хонда" сбила велосипедиста на улице Попова в Барнауле 6
13:26
Однополые браки теперь разрешены и на Мальте 1
13:12
Мужчина на Mercedes вылетел из машины и был задавлен собственным авто 11
13:06
Алтайские заключенные задолжали миллиарды по искам из-за отсутствия работы 7
12:51
Плачущий мошенник вынудил жительницу Барнаула отдать ему 167 тысяч рублей 8
12:32
Здесь вам не асфальт: суровая фотоподборка с этапов ралли "Шелковый путь" 3
12:24
Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел в Санкт-Петербург 10
12:17
"Чемодан, вокзал, Камбоджа": интернет ответил на освобождение Полонского 14
12:04
Отец насмерть задавил маленького сына на даче в Тульской области 0
11:49
Список мест, где можно купить урожай из садов барнаульских пенсионеров 33
11:36
Сенатор от Кузбасса: состояние здоровья Амана Тулеева улучшается 3
11:22
МИД России выразил беспокойство после ЧП с туристами в Абхазии 0
11:13
Жители десятков домов в Барнауле до сих пор не получили горячую воду 12
11:04
Власти Барнаула потратят 300 млн рублей на три дороги в районе новостроек 33
11:00
Фирменный магазин Autobox открылся в Бийске 0
10:50
Пассажир трамвая похитил у 57-летнего кондуктора планшет в Барнауле 14
10:38
Собака напала на трехлетнюю девочку под Тюменью 26
10:23
Подросток на Алтае получил условный срок за экстремизм в соцсетях 14
10:13
Бывший Дом быта на Докучаево хотят отремонтировать за 178 млн рублей 13
10:04
Задержанные рейсы из Барнаула вылетят в ближайшее время 1
10:00
Барнаульская ИТ-компания "Галэкс" получила сертификат партнера Epson 0
09:50
Злоумышленник украл сумки с вещами из домика на берегу озера Большое Яровое 0
09:37
Подозреваемая в убийстве дочери бийчанка работала в учебном заведении 1
09:30
Бесплатные пляжи края: почему стоит посетить павловское водохранилище? 17
09:24
Вольеры с использованием тока построят в зоопарке Барнаула после ЧП 25
09:16
Звезда советской эстрады Тамара Миансарова скончалась в Москве 2
09:05
Трамп рассказал, что у них с Путиным есть разногласия, но они поладили 1
09:00
ТОП-10 книг, которые нужно прочитать каждому ребенку 23
08:47
СК: пьяная бийчанка убила пятилетнюю дочь ножом 4
08:21
Движение ограничат на участке трассы Р-256 из-за прохождения военных колонн 0
08:11
Туман стал причиной задержки вылета самолетов из Барнаула 0
08:00
СК "Темп" дает возможность молодым футболистам сыграть с профессионалами 1
07:51
Новая "Планета обезьян", "Блокбастер" и другие премьеры недели в кино 1
07:43
13 случаев нападений животных на людей в зоопарках мира 22
07:34
Топ-10 мест для идеальных фотосессий в Барнауле 12
07:22
"Никто не душил": в УФСИН опровергли нападение на экс-депутата Мастинина 5
07:03
Квартиру в элитной высотке продают в центре Барнаула за 11,7 млн рублей 14
06:44
Что увидеть в крае "тысячи озер"? 4
06:32
Как бороться с колорадским жуком? 15
06:23
Пора в путь-дорогу: как бороться с высокими ценами на авиаперелеты 3
06:01
Перекресток Матросова и Ленина в Барнауле начнут расширять в августе   3
05:08
Ливни с градом и шквалистый ветер ждут жителей Алтайского края 13 июля 0
00:36
Госдуме предлагают не разрешать продавать билеты авиадебоширам 3

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.