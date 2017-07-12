Сотрудники ФСБ вместе "Почтой России" пресекли поставку c 30 кг наркотиков из Германии в Москву, сообщает РИА "Новости".

Как пишет издание, схему пересылку сильнодействующих синтетических наркотиков организовали уроженец Украины и жительница Астраханской области. Они пересылали запрещенные вещества под видом детских пазлов. У них был сговор с сотрудниками двух столичных отделений связи и с работниками курьерской доставки.

Правоохранители поймали наркодилеров с поличным прямо на почте. Такие наркотики, как правило, распространяют в клубах. Партия оценивается в десятки миллионов рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Курьеров и сотрудников почты уволят.