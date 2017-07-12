Фото: vk.com/barneos22

Барнаульцы сообщили о "редкой форме ДТП", зафиксированной на улице Пионеров.

Заметка о дорожной аварии появилась в паблике Barnaul 22. Она сопровождается комментарием: "Редкая форма ДТП на Пионеров, зад в зад".

На фото с места событий видно, что авария действительно произошла при весьма странных обстоятельствах. Судя по всему, ДТП обошлось без пострадавших.