Фото: vk.com/barneos22
Барнаульцы сообщили о "редкой форме ДТП", зафиксированной на улице Пионеров.
Заметка о дорожной аварии появилась в паблике Barnaul 22. Она сопровождается комментарием: "Редкая форма ДТП на Пионеров, зад в зад".
На фото с места событий видно, что авария действительно произошла при весьма странных обстоятельствах. Судя по всему, ДТП обошлось без пострадавших.
Комментарии
Это скрытая реклама гомосексуализма, милонова на вас нет
Жопашники!
вот на санни влетело тело
На санни должен остаться без прав так как пересек двойную сплошную.